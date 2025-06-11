Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur içindeki metruk binalarda yılan, akrep ve benzeri haşerelere karşı ilaçlama çalışması yaptı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde, zehirli haşerelerin görülme ihtimalinin yüksek olduğu toprak ve rutubetli evlerde, saat ve gün fark etmeksizin ilaçlama yapıyor.

Program dahilinde yapılan ilaçlamalar dışında Alo 153 Destek Hattı’na gelen talep ve şikayetlere de anında müdahale ediliyor. Bu kapsamda Sur içinde ikamet eden vatandaşların Alo 153 Destek Hattı üzerinden yaptığı ilaçlama talebi üzerine ilaçlama ekipleri harekete geçti.

Şikayete konu olan metruk binalarda yılan, akrep ve kemirgenlere karşı ilaçlaması yapılarak vatandaşların talebi yerine getirildi.