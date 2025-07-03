Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, köylerine geri dönen vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kulp ilçesine bağlı 1990’lı yıllarda boşaltılan Hamzalı Mahallesi’nin Yol Çatı Mezrasına 2 yıl önce dönüş yapan vatandaşların talebi üzerine yol yapımına başladı. Kulp ve Silvan arasında yer alan bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle ulaşımı kolaylaştırmak için yoğun mesai harcıyor. 4,5 kilometre stabilize yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgeye dönüşlerin artması bekleniyor.

Hamzalı Mahalle Muhtarı Tahsin Taş, köye ilk olarak 4 hanenin döndüğünü, yol yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte bu sayının 8 haneye çıktığını belirtti. Köyün boşaltılmadan önce 30-40 haneden oluştuğunu aktaran Taş, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Araçlarla yolu yapmaya gelmişler. Şu an mezrada 8 hane ve 50 kişilik nüfus var. Yol yapıldıktan sonra 30-40 hanenin de döneceğini düşünüyorum. Yani hepsi yola, suya ve elektriğe bakıyor. Çalışmalar için belediyemize teşekkür ederiz" dedi.

Mezra sakinlerinden Bekir Kılıç ise, 1993-1994 yıllarında köylerini terk etmek zorunda kaldıklarını, birçok akrabasının Batman, Bismil ve Adana’ya göç ettiğini ifade etti. Kılıç, "Mezarlığımız bile burada, vefat eden yakınlarımızı buraya defnetmek istiyorduk ama imkânımız olmadığı için bunu yapamadık. Büyükşehir Belediyesine yapılan çalışmalar için teşekkür ederiz. İnşallah yolumuzu yapacaklar ve halkımız bu sayede tekrar buraya geri gelecek. Şimdi herkes köyüne geri gelmek istiyor" diye konuştu.