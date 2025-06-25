Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katından düşen iki işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi’nde 5 katlı inşaatın son katında çalışan işçiler Harun Aksel ve Ahmet Şimşek, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Aksel dün, Şimşek ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.