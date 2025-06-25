Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz Başkanlığında 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Salonu’nda, şube müdürleri ve merkez ilçe okul müdürlerinin katılımıyla düzenlen 2024-2025 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesi ile başlayan toplantıda, yürütülen eğitim, öğretim faaliyetleri, sosyal, kültürel projeler, destekleme ve yetiştirme kursları, disiplin olayları ve ölçme değerlendirme süreçleri ele alındı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, başarılı geçen bir eğitim döneminin ardından yaz tatili sürecinin etkin ve verimli geçirilmesi gerektiğine vurgu yaparak bakım, onarım planlamaları ile yaz dönemi kurslarının önemine dikkat çekti.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin uygulanma süreci detaylandırılarak özellikle ana sınıfı, 1, 5 ve 9. sınıflarda yürütülen izleme ve değerlendirme formlarına hassasiyet gösterilmesi istendi. Öğrenci disiplin olaylarına dair istatistiki bilgiler paylaşıldı, önleyici rehberlik çalışmalarının artırılması gerektiği ifade edildi. Velilerle kurulan iş birliğinin güçlendirilmesi, okul bazlı özel projelerin planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması gerektiği belirtildi. Zanaat atölyeleri, mesleki eğitim, DYK kursları, sosyal medya paylaşımları, değerler eğitimi, kurumsal temsil ciddiyeti ve yıl içerisinde karşılaşılan idari durumlara ilişkin hassasiyetler dile getirildi.

Toplantı sonunda Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, tüm idarecilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Kütahya Milli Eğitim ailesi olarak birlik, beraberlik ve koordinasyon içinde daha güçlü bir eğitim ortamı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.