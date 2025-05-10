Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği düzenledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 10-16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, fidan, yer temini ve teknik destek sunduğu etkinlik, Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerindeki Kent 2 Ormanlık Alanı’nda yapıldı.

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, etkinlik öncesinde belirlenen alanlarda çukur açarak alanı fidan dikimine uygun hale getirdi.

Etkinliğe katılan engelliler, 135 mavi servi fidanını toprakla buluşturarak geleceğe nefes oldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de fidan dikiminde engellilere hem yardım etti hem de fidanların bakımları ve gelişimleri ile ilgili bilgi verdi.

“Engelliler için yeni bir yaşam mümkün” sloganıyla yapılan etkinliğe, Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, 350 engelli yurttaş ve aileleri, Diyarbakır’da engellilere yönelik faaliyet yürüten sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.