Diyarbakır’da, Türkiye’de revaçta olan Dubai çikolatasının pasta versiyonu yapıldı.

Diyarbakır’da Hacıbaba Pastaneleri Ar-Ge ekibi, Türkiye’de revaçta olan Dubai çikolatasının pasta versiyonunu yapmaya başladı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Hacıbaba Pastaneleri olarak güzel bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekiplerinin olduğunu, bu ekiple birçok tatlıda öncü oldukları için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Dubai çikolatasının pastasını ürettiklerini ifade eden Elaldı, "Hem hijyenik hem organik hem de fiyatının çok altında. Her zamanki sloganla, ‘en iyisini en ucuza’ diyerek Dubai pastası yaptık. Bunu da Türkiye’de en iyisi ve en ucuzu diyebiliriz. Diyarbakır’da değil, Türkiye’de bizim sektörde, bizim branşta hiçbir isim adı altında da bu kadar geniş yelpazesi olan bir kurum yoktur. Hacıbaba Pastaneleri öncü olarak var” dedi.

“10 gündür üretiyoruz. Yakında diğer pastaları bırakarak sadece Dubai pastasını üretmeye başlayacağız”

Ana felsefelerinin üretmek olduğunu vurgulayan Elaldı, “Fıstık, bizim ana malzemelerimizden biri. Çikolata yine pastanemizin ana malzemesi. Kadayıf teli, Diyarbakır’a has tescilli ürünümüzdür. Bunlardan esinlenerek, Dubai’nin Dubai değil, Diyarbakır olmasını tercih ederdim. Fiyat olarak şu bir no.’lu pasta 550 lira. Olması gereken 800 liralık ürünü 550 liraya veriyoruz. Tanıtım amaçlı. Bundan ucuz, kalitelisini şu anda Türkiye’de bulamazsınız diye iddia ediyorum. 10 gündür üretiyoruz. Yakında diğer pastaları bırakarak sadece Dubai pastasını üretmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.