Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yılın ilk 3 ayında yapılan çalışmalar kapsamında çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan kişilerinde olduğu 30 şüpheli tutuklandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılının ilk üç ayında suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 6136 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında değerlendirilen toplam 35 ateşli silah ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik sürdürülen kararlı çalışmalar neticesinde ise 80 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Özellikle okul çevreleri ve parklar gibi kentin farklı noktalarında yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalanırken, gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 30 kişi ceza infaz kurumuna teslim edildi.