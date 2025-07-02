Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların verimli ve eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla 7-14 yaş grubuna yönelik 11 dalda ücretsiz yaz atölyeleri başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde çocukların verimli ve eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla 7-14 yaş grubuna yönelik ücretsiz yaz atölyelerini başlattı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen atölyelere toplamda 759 çocuk kayıt yaptırdı.

Sümerpark Ortak Yaşam Alanı’nda gerçekleştirilen ve Çocuk Şube Müdürlüğü’nde görevli eğitmenler tarafından yürütülen atölyeler, temmuz ve ağustos ayları boyunca hafta içi her gün devam edecek. 8 haftalık program kapsamında çocuklar, sanatsal, kültürel ve zihinsel gelişimlerini destekleyen birçok etkinlikle buluşuyor.

Çocuklara yönelik; robotik kodlama, resim, tiyatro, müzik, akıl ve zekâ, İngilizce, bilgisayar, satranç, ahşap oyuncak yapımı, Kürtçe atölyesi ve 4-6 yaş çocuk oyun odaları gibi temel sanat dallarında atölyeler yapılıyor.

Bu kapsamda; robotik kodlama atölyesine 80, resim atölyesine 130, tiyatro atölyesine 50, müzik atölyesine 60, akıl ve zekâ oyunları atölyesine 70, İngilizce atölyesine 144, bilgisayar atölyesine 30, satranç atölyesine 30, ahşap oyuncak yapım atölyesine 30, Kürtçe atölyesine 20 ve 4-6 yaş çocuk oyun odalarında 115 olmak üzere toplamda 759 çocuk kayıt yaptırarak faydalanıyor.