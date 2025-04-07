Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü’nde bir vatandaş, halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sefer yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü’nde arazı verdi.
Motor kısmında çıkan arızada küçük çapta alev yükseldi. Otobüsten inen vatandaşlardan biri, yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.
O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA