Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü’nde bir vatandaş, halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sefer yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, Diyarbakır-Elazığ kara yolundaki Devegeçidi Köprüsü’nde arazı verdi.

Motor kısmında çıkan arızada küçük çapta alev yükseldi. Otobüsten inen vatandaşlardan biri, yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi. Çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.