Diyarbakır’da ağaçtan düşerak yaralanan şahıs, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Kulp ilçesinde dengesini kaybederek ağaçtan düşen Ayetullah Yıldız (44), yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde kafa ve göğüs travması geçirdiği belirlenen Yıldız’ın ileri tedavi için Diyarbakır’a sevkine karar verildi. İlçeden ambulans helikopterle alınan Yıldız, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ndeki helikopter pistine getirildi. Yıldız, burada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.