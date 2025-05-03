Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 360 paket bandrolsüz tütün mamülleri ve 400 adet tabanca fişeği ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerince kaçakçılığı önleme ve araştırma çalışmaları kapsamında Fatih Mahallesinde bulunan bir ikamette yapılan aramada 360 paket bandrolsüz tütün mamulü ele geçirildi.

Şüpheli D.T.(53)’e ait ikamette yapılan aramada 360 paket bandrolsüz tütün mamulünün yanı sıra çeşitli çap ve ebatlarda 400 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.T Bismil İlçe Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.