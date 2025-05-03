Melikgazi Belediyesi; çalışanlarının trafik kurallarına yönelik farkındalığını artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla personele yönelik ’Trafik Güvenliği’ konulu eğitim düzenledi.

Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesi ile Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen eğitime çeşitli birimlerden personel katıldı. Melikgazi olarak kurum içi eğitimlere devam ettiklerini, personelin gelişmesi ve farkındalığının artması için eğitimler verildiğini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu eğitimle ilgili yaptığı açıklamada; "Trafik güvenliği toplumsal bir sorumluluktur. Belediyemizde görev yapan her bir personelimizin bu konuda bilinçli olması, hem kendi güvenlikleri hem de hizmet sundukları vatandaşlarımız açısından büyük önem taşıyor. Trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar, yaya önceliği, hız sınırları, emniyet kemeri kullanımı, servis ve belediye araçlarının güvenli sürüşü, kamu araçlarında güvenli ulaşım gibi konular ele alındı. Ayrıca simülatör araca binen personele kaza anında olabilecekler anlatılarak emniyet kemerinin önemi de gösterildi. Eğitimde emeği geçenlere ve katılan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ederim" dedi.