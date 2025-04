Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Diyarbakır’a 105 milyar 745 milyon TL değerinde 153 tesis inşa ettik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, ülkenin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını söyledi. Balta, böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin ise Türkiye’nin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlar olduğunu ifade etti. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği, küresel ısınmanın etkisi ile suyun stratejik öneminin daha da artırdığını belirten Balta, "Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir" dedi.

Diyarbakır’a yapmış oldukları yatırımlar hakkında bilgi veren Balta, "Kadim kültürümüzden gelen ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı modern tekniklerle birleştirip, son 22 yılda Diyarbakır’da inşa ettiğimiz sulama tesisleri ile 810 bin dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Diyarbakırlı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Diyarbakır’daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Diyarbakırlılar için son 22 yılda 105 milyar 745 milyon TL yatırım yaparak, 153 adet tesis inşa ettik. Diyarbakır’da son 22 yılda hizmete aldığımız 5 baraj ve 3 yer altı su depolaması ile 250 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Tamamlandığında 2 milyon 350 bin dekar araziyi su ile buluşturacak olan projede ana baraj Silvan Barajı ile toplamda inşa edilecek 8 adet baraj ve 23 adet sulama tesisi ile milli ekonomimize 2025 yılı rakamları ile 30 milyar TL katkı sağlanacaktır. Silvan projesinde Ambar, Kuruçay, Pamukçay ve Başlar barajlarında su tutma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, Diyarbakır ovalarının ihtiyacı olan can suyu temin edilmeye başlanmıştır. Ana barajımız olan Silvan Barajı ise yüzde 85,56 fiziki gerçekleşme oranına sahiptir. Silvan Barajı’nın rezervuar alanından alacağı suyu bereketli topraklara iletecek olan Babakaya ve Silvan tünellerinde ise çalışmalar devam etmektedir. Babakaya Tüneli iki tüp şeklinde 5 bin 320 metre uzunluğu ile Silvan projesinin kilit ünitelerinden birisi durumundadır. Silvan Tüneli ise 11,3 metre kazı çapı ile Türkiye’nin en büyük çaplı su iletim tüneli olma özelliğine sahiptir" diye konuştu.

Kralkızı Dicle sulamaları

Dicle Barajı’ndan 218 kilometrelik ana kanala aktarılan su ile 1 milyon 150 bin 70 dekar arazinin sulanmasının sağlanacağını söyleyen Balta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tamamlanan tesisler ile 260 bin dekar alanda vatandaşlarımızın arazileri su ile buluşturulmuştur. 760 bin dekar alanı sulayacak olan projelerimizin ise inşaat çalışmaları devam etmektedir. Projede tüm imalatların tamamlanmasıyla milli ekonomiye 13,8 milyar TL yıllık fayda sağlanacaktır. Devam eden Mega Projelerimiz ile Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için emek veriyoruz. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde Diyarbakır ilinde devam eden ve tamamlanan içme suyu projelerimiz ile Diyarbakır halkımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. İnşaat çalışmaları devam eden projelerimizden Diyarbakır İçme Suyu İsale Hattı 2. Kısım İkmali ile Diyarbakır iline ilave olarak 94,61 hm/yıl içme ve kullanma suyu temin edilecek ve il merkezinin tamamının 2055 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için de Diyarbakır Bağlar TOKİ Deprem Konutlarında depremzede vatandaşlarımızın faydalanması için ilave tesisler yapılarak inşa edilen konutların acil içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanmıştır."

Balta, herkesi derinden sarsan, vatandaşların can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 74 adet taşkın koruma tesisi ile Diyarbakır şehir merkezi, 61 adet yerleşim yeri ve bin 580 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını kaydederek, "İki adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Diyarbakır’da arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 39 adet proje tamamlanarak, 6 milyon 962 bin 250 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldı. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Diyarbakır’da son 22 yılda 3 adet hidroelektrik enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak, yıllık Kurulu gücü 47,14 MW olan bu tesisler sayesinde milli ekonomimize yalnızca enerji alanında yıllık 420,26 milyon TL katkı sunuyoruz. DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi, kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamızı tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.