Diyarbakır’da yaşayan 13 aylık kas hastası Alpaslan Arslan bebek için sanatçı Ferhat Üngür, tarafından dayanışma konseri düzenleniyor.

18 Haziran’da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan konserden elde edilecek tüm gelirin, Alpaslan bebeğin tedavi masrafları için bağışlanacağı belirtildi. Ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Alpaslan bebeğin tedavisi için gereken yüksek maliyetli ilaç kampanyalarla karşılanmaya çalışılırken, birçok sanatçı ve gönüllü de destek olmayı sürdürüyor. Ferhat Üngür’ün bu anlamlı konseri, hem farkındalık oluşturmayı hem de kampanyaya önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Konserin 18 Haziran günü saat 20.00’da başlaması planlanıyor. Dayanışma konserine katılmak isteyen vatandaşların, biletleri belirlenen destek noktalarından ya da konser günü girişten temin edebileceği bildirildi.

Alpaslan bebeğin ailesi, destek çağrılarını yineleyerek, "Her katkı, Alpaslan’ın yaşama tutunması için bir umut" mesajı verdi. Ferhat Üngür ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir canı yaşatmak için bir aradayız. Gelin, Alpaslan için el ele verelim" ifadelerini kullandı.