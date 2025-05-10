Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik faaliyetleri doğrultusunda, 7/24 erişilebilir harita tabanlı web Gezi Rehberi uygulamasını hayata geçirdi. Cep telefonu gibi mobil cihazlarla da uyumlu olan uygulama ile kullanıcılar kentin tarihi ve kültürel mekânlarına kolaylıkla erişebilecek.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, dijital belediyecilik vizyonu kapsamında kentin turizm potansiyelini artıracak önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye, 7 gün 24 saat erişilebilir harita tabanlı web Gezi Rehberi uygulamasını yurttaşların kullanımına sundu.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen uygulama sayesinde kullanıcılar, cep telefonu gibi mobil cihazlardan erişebilecekleri bu rehber aracılığıyla kentin tarihi ve kültürel mekânlarına kolaylıkla ulaşabiliyor.

Açık kaynak kodlu altyapı kullanıldı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen Gezi Rehberi, açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılarak oluşturuldu. Uygulama, harita üzerinden turistik noktaları görsel ve metin içerikleriyle tanıtarak kullanıcıya zengin bir içerik sunuyor. Aynı zamanda kullanıcılar, bu noktalara yol tarifi alma imkânına da sahip.

Turizm rotaları ve canlı konum desteği

Mobil tarayıcılarla tam uyumlu olan uygulamada, “Turizm Rotaları” menüsünden çeşitli gezi turları incelenebiliyor. Canlı konum verisi desteği sayesinde kullanıcılar kendi rotalarını uygulama üzerinden takip edebiliyor. Ayrıca gastronomi, ulaşım ve konaklamaya dair bilgilere de erişim sağlanabiliyor.

Yurttaşlar, Gezi Rehberi uygulamasına gezirehberi.diyarbakir.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.