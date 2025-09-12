MUĞLA (İHA) – Diyanet işleri Başkanlığı tarafından bu hafta Cuma hutbesinde ailenin önemini işledi. Toplumun temelini oluşturan ailenin her geçen yozlaştığının belirtildiği hutbede son günlerde adeta moda haline gelen ‘medeni birliktelik’ adı altında nikahsız yaşamanın haram olduğu ve toplum geleceği açasından ciddi sıkıntılara neden olacağı belirtildi.

Huzurlu bir toplumun teminatının sağlam ve güçlü bir aile olduğu belirtilen hutbede, "Aile, dinen evlenmelerine engel bulunmayan bir erkek ve bir kadının meşru nikahla kurdukları mutluluk ve muhabbet yuvasıdır. Aile, insanlık tarihinin en kadim ve en sağlam kurumudur. İnancın, kimliğin ve kişiliğin şekillendiği, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarıldığı eşsiz bir mekteptir" denildi.

"Aileyi hedef alan mihraklar var"

Kur’an’ın ve sünnetin ortaya koyduğu ahlaki değerlerden uzaklaşıldığında ailelerin, huzur ve mutluluğa hasret kaldığı belirtilen hutbede "Maalesef, günümüzde, aileyi hedef alan bazı mihraklar tarafından; kadınlar annelik, erkekler babalık gibi kutsal bir değerden uzaklaştırılmak, kadın ve erkeğin aile içindeki rolleri zayıflatılmak istenmektedir. İslam’ın haram kıldığı, fıtrata aykırı sapkınlıklar medeni birliktelik adıyla masum; nikahsız beraberlikler normal; evlilik ise bir yük ve külfet olarak sunulmaktadır. Oysaki evlenmek ve aile olmak; Allah’ın emri, Peygamberimizin sünneti, fıtratın gereğidir. Neslin ve milletin devamı için zaruridir. Allah Resulü (s.a.s) bir hadislerinde evliliğe şöyle teşvik etmektedir: ‘Evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur.’

İffet ve hayayı ortadan kaldıran, nesilleri ve toplumu ifsat eden zinaya giden yollar meşrulaştırılmaya çalışılmamalı; çıplaklık ve teşhircilik, hayatın bir parçasıymış gibi lanse edilmemelidir. Alkol, kumar ve madde bağımlılığı normal; çarpık ilişkiler ve boşanmalar sıradan, öfke ve şiddet olağanmış gibi gösterilmemelidir. Şu husus unutulmamalıdır ki, zina, alkol ve kumar, dinimizin haram kıldığı büyük günahlardandır" denildi.

"Aile yapısı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kuşatma altındadır"

Günümüzde aile yapısını bozmak için bazı güruhların çalışma içinde olduğu da belirtilen Cuma hutbesinin devamında "Bugün, aile yapısı, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları; aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir. Hal böyleyken, aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın; dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur." İfadelerine yer verilerek evliliklerin kolaylaştırılması istenildi.