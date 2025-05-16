Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Karapazar Ortaokulu’nda, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla özel bir konser etkinliği düzenlendi

Geniş katılımın olduğu etkinlikte, öğrenciler canlı müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Müzisyenlerin enerjik performanslarıyla coşku dolu anlar yaşayan öğrenciler, şarkılara hep birlikte eşlik ederek keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik, doğa ile iç içe okulun geniş bahçesinde gerçekleşirken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Bu tür kültürel ve sanatsal etkinliklerin, öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunduğu ve okula olan aidiyet duygularını güçlendirdiği vurgulandı.