Terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine yönelik gelişmelerin bölgede turizm canlanmasına yol açabileceği öngörülüyor. Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Genel Başkanı Veysi Kaya, huzurun sağlanması durumunda yerli ve yabancı turistlerin tarihî ve kültürel zenginlikleriyle ünlü şehre yoğun ilgi gösterebileceğini söyledi.

Diyarbakır, 5 bin yıllık geçmişi, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki surları, Hevsel Bahçeleri, tarihî camileri ve hanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip. Otelciler, seyahat acenteleri ve rehberler, huzur ile birlikte artacak turist yoğunluğuna hazırlanıyor. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin, güvenlik endişelerinin azalmasıyla Diyarbakır’ı daha fazla ziyaret edebileceğini ifade eden Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği Genel Başkanı Veysi Kaya, turizm sermayesinin ismi korkak sermaye olduğunu ve bir kurşunun patlaması, bir sesin gelmesiyle insanların ciddi manada bölgeden kopmasına sebep olduğunu ifade etti. Kaya, "Bu süreçle birlikte yeniden bu kopuk insan bağları güçlenecek. İnsanlar bölgeye yani kendi evlerine yeniden turizmin kalbine dönecekler. Şu anda bu söylemlerin etkisi ile biliyorsunuz bir aydan fazladır Diyarbakır’a ve bölgeye ciddi manada kültür turlarının gelmesine neden oldu. Etkilerini görmeye başladık bununla birlikte bölgede şu an otel doluluk oranları yüzde 80’in üzerinde, eğer böyle devam ederse bölge çok canlanacaktır" dedi.

Son yıllarda Diyarbakır’da huzurun hakim olduğunu belirten Kaya, Terörsüz Türkiye ile birlikte bölgeye küsenler, kırılanlar, korkanlar başta olmak üzere, can güvenliği problemi olmadığını herkese duyurmak istediklerini dile getirdi. Kaya, "Herkesi bölgeye bekliyoruz. Çok kaliteli bir turizm hedefiyle de onları karşılıyoruz. Diyarbakır kültür yönüyle, inanç yönüyle güçlü bir şehir bölgede güvenlik problemi yok. Bununla ilgili de hiçbir vatandaşımızın bir endişesi olmasın herkesi Diyarbakır’a bekliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim şu anda otellerde yer kalmamaya başladı, lütfen erken rezervasyon yapın ve Diyarbakır’a gelin diyoruz" ifadelerini kullandı.