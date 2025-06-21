AK Parti Patnos İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleri Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkını makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın kadın kollarının ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu söyleyerek; "Kadın kollarımız bizim en önemli yapı taşlarımızdan biridir. Yorulmadan, bıkmadan kapı kapı dolaşarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına kendilerini adamışlardır. Onların bu özverili çalışmalarını kolaylaştırmak ve motive etmek adına elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

AK Parti Patnos İlçe Kadın Kolları Başkanı Gamze Yardımcı ise "Patnos Belediye Başkanımız Abdülhalik Taşkın tüm çalışmalarımız ve sorunlarımızda bizlere hep destek olup yardımcı olmuştur. Belediye Başkanımızın bu tutumu sayesinde kadın kolları olarak bizler daha özverili ve motive çalışıyoruz. Sayın Başkanımıza bu tutumundan ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.