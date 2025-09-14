Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi.
Katar Başbakanı Al-Thani: "Uluslararası toplumun çifte standardı terk etme ve İsrail’i işlediği tüm suçlardan sorumlu tutma zamanı geldi"
İçeriği Görüntüle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha’da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi.
Kaynak: İHA