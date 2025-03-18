Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre’de İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı 5+1 gayriresmi toplantısına katılmak üzere bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentinde temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty kabul etti.