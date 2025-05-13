2024 yılı Mart ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,4 puan artarak, 2025 yılı Mart ayında 87,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Dış Ticaret Endeksleri verilerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,2 arttı, yakıtlarda yüzde 15,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,5 arttı

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,3 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 1,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 arttı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,3 arttı

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 arttı, yakıtlarda yüzde 1,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,8 arttı

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,3 azaldı, yakıtlarda yüzde 5,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 4,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Şubat ayında 153,9 iken 2025 Mart ayında yüzde 4,4 oranında artarak 160,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Mart ayında 162,0 iken 2025 yılı Mart ayında yüzde 5,7 oranında artarak 171,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Şubat ayında 128,0 iken 2025 Mart ayında yüzde 2,8 oranında artarak 131,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Mart ayında 131,4 iken 2025 yılı Mart ayında yüzde 4,0 oranında artarak 136,7 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Mart ayında 87,7 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Mart ayında 87,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,4 puan artarak, 2025 yılı Mart ayında 87,7 oldu.