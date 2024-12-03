Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni, Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene; Çanakkale Belediye Başkan V. Öznur Doğangün, ÇOMÜ Rektör V. Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Baro Başkan V. Cem Özgider, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tunalı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer Karaayvaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Akı, Çanakkale Diş Hekimleri Odası Başkanı Süleyman Doğangün, Çanakkale Protokolü, STK Temsilcileri, ÇOMÜ’lü idareciler, akademisyenler ve öğrenci yakınları katıldı. Diş Hekimliği Fakültesi tanıtım filmi izlendi.

ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tunalı, Güney Marmara’nın Kuzey Ege’nin tek Diş Hekimliği Fakültesi olduklarını belirterek, "23 öğretim üyemizle beraber 473 lisans öğrencimize ve 44 uzmanlık öğrencimize nitelikli bir eğitim vermenin gayretindeyiz. Türkiye’de ilk 34.000 öğrenci arasına olan ve okulumuza girmeye hak kazanan gençlerimizi, ülkemize ve insanlığa geleceğin öğretim üyeleri ve bilim insanları olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bilimsel çalışmalarımızı artırdık, laboratuvar hazırlıklarımıza başladık. Kısa sürede daha ileri gidiyoruz. Bizler Diş hekimliği hizmetini en iyi şekilde vermeyi planlıyoruz. Genç öğrencilerimizin, İngilizcelerini geliştirmelerini, sosyal kulüplerimize üye olmalarını, Erasmus öğrenci değişim programlarını takip etmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Velilerin üniversite kazanma sürecinde çok önemli rol üstlendiklerinin altını çizen ÇOMÜ Rektör V. Prof. Dr. Arda Aydın, “Beyaz önlük yalnızca bir kıyafet değil temizliği, güveni ve fedakârlığı simgeler. Bugün bu önlüğü giyerken mesleğinizin gerektirdiği bilgi beceri etik değerleri benimsemek için büyük bir adım atıyorsunuz. Önlük giyme töreniniz büyük hedeflerinizin başlangıcıdır. Sizler sadece diş hekimi olmayacak aynı zamanda toplum sağlığına katkıda bulunan bireylere umut olacaksınız. Bugün bu başarı tablosunun en büyük paydaşı olan veliler katkılarınız çok büyük bu başarı hepimizin ortak başarısı en büyük başarı da sizlere ait. Değerli hocalarım öğrencilerimize gerekli olan her türlü bilgi ve eğitimi sağlarken, bizler ÇOMÜ ailesi olarak ihtiyacınız olan her alanda yanınızdayız. Sizlere hem akademik hem de mesleki hayatınızda başarılar dilerim. Unutmayın insan sağlığı için çalışmak sabır ve emek ister. Bu kutsal görevi hakkıyla yerinize getireceğinizden hiç kuşkum yok” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından 2024 yılında uluslararası kongrelerde ödül kazanan öğretim üyeleri ile öğrencilere ve Yükseköğretim Kurumları Sınavlarında derece yapan ilk üç öğrenciye belgeleri takdim edildi.

Tören, Beyaz Önlük Andının okunmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.