Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, nadir görülen ve tedavisi oldukça güç olan bir dirsek yaralanması, ortopedi uzmanları tarafından başarıyla tedavi edildi.

Batman’da yaşayan Cevriye Erek, kolunun üzerine düşmesi sonucu dirseğinde ciddi bir kırık ve bağ kopması yaşadı. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Erek’in yapılan muayene ve tetkiklerinde, dirsek eklemine yakın birden fazla kemik kırığı ve hem iç hem de dış yan bağlarda kopma olduğu tespit edildi. Ortopedi doktorları, bu tür bir yaralanmanın nadir görüldüğünü ve tedavisinin oldukça zor olduğunu belirtti.

Hastanın ameliyatı, ortopedi uzmanları Op. Dr. Okan Ateş ve Op. Dr. Mustafa Altıntaş tarafından gerçekleştirildi. Dr. Ateş, hastanın dirsek bölgesinde hem kırık hem de iç ve dış yan bağlarda kopma mevcut olduğunu belirterek, "Bu tür kombinasyon yaralanmaları nadir görülür ve tek başına müdahale edilmesi zordur. Önce kırık kemik parçalarını titizlikle vida ile sabitledik, ardından kopan bağları onardık. En son olarak kolun hareket kabiliyetini koruyacak şekilde özel bir hareketli dış sabitleyici uyguladık. Bu sayede hem fonksiyonel iyileşme sağladık hem de ağrısız bir süreç geçirmesini hedefledik" dedi.

Hasta Cevriye Erek ise, başarılı tedavi sonrası doktorlarına teşekkür ederek sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.