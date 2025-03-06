Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinden Yediler kavşağı istikametine seyir halindeki 11 ABL 443 plakalı otomobil sürücücü S.K., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında park halinde olan 11 ABM 672 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında 11 ABL 443 plakalı otomobil sürücücü S.K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan sürücünün direksiyon başında rahatsızlığında ve o yüzden direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.