Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’e yönelik karikatürler yapan Leman dergisine sert tepki gösterdi. Üngör, "Bu ne ifade özgürlüğüdür ne de mizah; bu, Müslümanların kutsalına yapılan alçak bir provokasyondur" dedi.

Leman dergisinde yayımlanan peygamber efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)ile Hz. Musa (Aleyhisselam)’ı hedef alan karikatürler tepki alarak odak noktası oldu. Sivas Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Üngör söz konusu eylemin özgürlük değil, İslamiyet’i tahkir etmeye yönelik kasıtlı bir provokasyonla ilgili olduğunu ve bunun toplumsal vicdanda derin izler bıraktığını vurguladı. Orhan Üngör, açıklamasında, "Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) hayasızca karikatürize edilmesini şiddetle kınıyorum. Yapılan basın özgürlüğü değildir, ifade özgürlüğü değildir. Dini değerlerimizi aşağılayan, Müslümanların vicdanında derin yaralar açan bu tür girişimler provokasyon amaçlıdır. Bu alçaklıktır, haysiyetsizlik, şerefsizliktir, Müslümanları basın özgürlüğü adı altında aşağılamaktır" dedi.

Dini değerlerimize yapılan saldırıyı kınayan ve saldırının sanat diye pazarlanmaya çalışıldığını söyleyen Üngör "Leman isimli sözde derginin başrolünde olduğu rezaletin adı ne mizah olabilir ne de ifade özgürlüğü. Alemlere rahmet olarak gönderilen yegâne önderimiz Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)’i tasvir cüreti sınırları aşmış, milletin canından aziz bildiği kutsalına saldırıya varmıştır. Milyarlarca insanın kutsalına saldırmak marifet, rezilliği sanat diye pazarlamak cesaret sanılıyor. Bu alçak provokasyonu yapanların iyi bilmesi gerekiyor ki, bu aziz millet ifade özgürlüğü kisvesi altında Peygamberine dil uzatılmasını asla sineye çekmez" dedi.