Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren yemek firmaları ile zincir marketlerde gıdaların uygunluğu denetledi.

Dilovası’nda hizmet veren yemek firmalarında yapılan denetimlerde, et ve beyaz et ürünlerinin tavsiye edilen tüketim tarihi ve son kullanma tarihi kontrolleri yapıldı. Kahvaltılık ürünlerde kullanılan gıdaların uygunluğu denetlenirken, döner kesme makinası ve gramaj ayarları da kontrol edildi. Firmanın kiler ve depo alanlarında sebze ve meyve ürünlerinin karekod sistemiyle tarla çıkış bilgileri ve fiyat bilgileri incelendi. Ayrıca iş yerinde ilaçlama işlemleri, çalışan personelin hijyen belgeleri ve genel hijyen şartları da denetimlerden geçirildi.

Raflardaki ürünlerin fiyat etiketleri, kasa fiyat uyumları, son kullanma tarihleri ve haksız kazanç girişimleri de denetim altına alındı. Bu denetimler, Dilovası Kaymakamlığı’na bağlı ekiplerin de katılımıyla ortak şekilde yürütülüyor.

"Denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek adına hem yemek firmalarında hem de marketlerde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, gıdanın üretiminden tüketiciye ulaşana kadar her aşamasını kontrol ediyor. Özellikle çocuklarımıza yemek hizmeti sunan firmalar ve günlük alışveriş yapılan marketlerde titiz denetim süreci yürütüyoruz. Bu süreçte iş birliği yapan esnaflarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın da herhangi olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyemize bildirmelerini rica ederim" dedi.