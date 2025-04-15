Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM) tarafından "Ses Bozukluklarında Planlama Nasıl Yapıyorum" başlıklı seminer düzenlendi.

DİLKOM Prof. Dr. Seyhun Topbaş Seminer Salonunda gerçekleştirilen ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜKOM) Müdürü Doç. Dr. Özlem Yaşar’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere; DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken, DİLKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo, farklı üniversite ve kurumlardan öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Yaşar: "Kişiye uygun terapi sistemini bulmamız gerekiyor"

Başarılı bir ses terapisi için, konuşma sisteminin özellikle de respiratuvar sistemlerin anatomisi ve fizyolojisinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özlem Yaşar, konuşmasında şunları söyledi:

"Ses terapisinde sağlıklı bir program oluştururken ortaya koyduğumuz respirasyon (solunum), fonasyon (ses üretimi) ve rezonans başlıklarının herhangi birinde sapma ya da kayma olduğunda tüm dengenin bozulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, bize başvuran vakaları ana tema olarak üç konu başlığına ayırmamız gerekiyor. Bu başlıklar altında sıralanan problemlere de tek tek bakmamız gerekiyor."

Doç. Dr. Yaşar konuşmasının devamında ise; "Çıkarılan her sesin bir frekansı vardır. Dilin ağız içindeki konumuna göre bu frekanslar değişkenlik gösterir. Başarılı bir ses terapisi için, tüm konuşma sistemlerini, özellikle de solunum sistemlerinin anatomisi ve fizyolojisini çok iyi bilmek gerekir. Bu durum, her kişiye özel bir terapi programı oluşturmanın neden mantıklı olduğunu anlamamız açısından önemlidir. Bu kapsamda holistik yaklaşım, vakaya göre biçimlendirilen ve bireye özgü olarak oluşturulan ses terapileridir. Dolayısıyla sizlerin de kişiye uygun terapi sistemini bulmanız gerekiyor." dedi.

Seminer, Doç. Dr. Özlem Yaşar’ın örnek vaka sunumunun ardından, DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken’in, Doç. Dr. Özlem Yaşar’a hediye takdim etmesiyle sona erdi.