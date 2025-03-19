Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, "kesme altın" ile ilgili Resmi Gazete’de yayımlanan karara ilişkin, "Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki kesme altınları getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler" dedi.

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, son zamanlarda çok yaygınlaşan, kuyumcuların 2, 5, 10 ve 100 gram şeklinde satışını gerçekleştirdikleri kesme altının satışının yasaklandığını hatırlatarak, alışın ise devam edeceğini ifade etti. Yüksel, vatandaşların bu konuda rahat olmaları gerektiğini belirterek, "Hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz zaman elinizdeki çekme altınları (kesme) getirip kuyumcuda satabilir ya da değiştirebilirler. Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar, özellikle çekme altının bundan sonra alışını yapmasınlar. Diyarbakır’a has olan, Türkiye genelinde üçlü burma vardır. İstihdam oluşturan bir üründür. Burma bilezikleri yatırım aracı olarak tercih etsinler. Yatırım aracıdır, işçilik yok. Vatandaşlar çekme altını getirip onunla takas edebilirler veya tel bilezik ya da dediğimiz şu ürünleri rahat bir şekilde alışverişle ve takasla gerçekleştirebilirler. Bunda da işçilik yok. İşçilik olmayan ürünlerdir. Vatandaşların bunlarda zararı yoktur. Bu da vatandaşlarımıza tavsiyemiz. Vatandaşımız panik yapmasın. Sadece bundan sonraki üretimi yasaklandı" dedi.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklik Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanmış, karara göre kuyumcuların bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacağı duyurulmuştu.