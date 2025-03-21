İzmir’in Dikili ilçesinde ilkokullar arası mini voleybol şenliği düzenlenecek. Geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten İlçe Gençlik Spor Müdürü Demir, "Bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve çocukların sporla iç içe büyümeleri için her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Dikili’de, çocuklara spor bilinci kazandırmak ve takım ruhunu pekiştirmek amacıyla İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması ile ilkokullar arası mini voleybol şenliği hayata geçiriliyor. Dikili Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek anlamlı etkinlikte, Bademli Mehmet Ertuğrul Deniz Olgun İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Çandarlı Cumhuriyet İlkokulu ve Ali Çetinkaya İlkokulu yer alacak. Müsabakalar, tamamen dostluk ve eğlence odaklı olup kazanan ya da kaybedenin olmadığı bir formatta gerçekleşecek. Çocuklar, spor yaparak hem eğlenecek hem de takım çalışmasının önemini kavrayacak. Gençlerin spora teşvik etmek amacıyla 23 Nisan’da madalya töreni düzenleneceğini açıklayan İlçe Gençlik Spor Müdürü Yaşar Demir, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, "Çocukların sporla iç içe büyümeleri için her zaman desteklerimizi sürdüreceğiz. Bu organizasyon, geleceğin sporcularını yetiştirmek ve çocuklara sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazandırmak için önemli bir adım olacak" ifadelerini kullandı.