Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliği ile yürütülen ‘Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi’ kapsamında aralarında Manisa’nın da bulunduğu 45 belediye bünyesinde Dijital Gençlik Merkezleri hayata geçiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Dijital Gençlik Merkezleri’nin, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanması ve dijital çağa uyum sağlamasına hizmet edeceğini kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi içinde yer alan ve gençlerin ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim ve etkinlik alanları ile donatılan Dijital Gençlik Merkezi’nde, 15-29 yaş arası gençlere teknolojik ve dijital beceriler kazandırılacak. Projede, ayrıca, 10-15 yaş arası çocuklar ve ergenlerin de geleceğin meslekleri arasında sayılan dijital alanlar konusunda eğitim alması ve farkındalıklarının arttırılması hedefleniyor. Merkezler, özellikle eğitimde veya istihdamda olmayan gençlere, işgücü piyasasında talep gören meslekler için dijital beceriler kazandıracak.

Gençlerin dijital becerileri geliştirilecek

Dijital Gençlik Merkezleri için hazırlanan eğitim modülleri genç kadın ve erkeklerin gelecekteki iş dünyasında aktif rol almasını sağlayacak. Eğitim modülleri, gençlerin Veri Analizi, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi, Dijital Pazarlama, Yazılım Uzmanı, Dijital Tasarım ve E-Ticaret gibi alanlarda uzman olarak yetiştirilmesine yönelik hazırlandı. Eğitimlere, bölgelerden seçilecek eğiticilerin eğitimi programı ile başlanacak. Eğitimleri tamamlayan gençlere sertifikalarının verileceği programda, dijital beceri geliştirme eğitimleri ve farkındalık eğitimleriyle birlikte çok sayıda kişiye ulaşılması hedefleniyor.

"Gençlerimizin dijital dünyaya daha güçlü bir şekilde adım atmasını istiyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "UNDP ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen bu proje, yerel yönetimlerin gençler için ne kadar önemli bir sorumluluk üstlendiğinin en büyük göstergelerinden biri. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu projeye tam destek veriyoruz. Dijitalleşen dünyada gençlerimizin yetkinlik kazanması ve iş gücü piyasasında daha güçlü bir konuma gelmesi için bu projeyi çok kıymetli buluyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençlerimize teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve dijital becerilerini artırma konusunda her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Kentimizin teknolojiye uyumlu, donanımlı ve yenilikçi bir genç nesille büyümesini istiyoruz. Belediyemizin eğitime ve gençlerimizin geleceğine olan desteği artarak devam edecek" dedi.

Proje ile birlikte gençlerin istihdamı hedefleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitimden Sorumlu Başkan Danışmanı Hale Kuzucu da Dijital Gençlik Merkezi’nde eğitimlere katılan gençlerin mentörlük ve staj programları ile desteklenerek istihdamlarının kolaylaştırılacağını ifade etti. Eğitimlerin kısa süre içinde başlamasının planlandığını söyleyen Kuzucu, Dijital Gençlik Merkezi’nin Manisa’daki gençlere büyük fırsatlar sunacağını ve bölgedeki istihdama da katkı sağlayacağını vurguladı.

Merkezlerin geçen hafta Ankara’da düzenlenen açılış töreninde konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de "Bu proje, dijital dönüşüme giden yolda önemli bir dönüm noktası olup; eğitim, sürdürülebilir kalkınma ve refah konularında iş birliğimizi daha da güçlendirmektedir" diyerek projenin önemini vurgulamıştı.