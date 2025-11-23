Didim Belediyesi Gençlik Merkezi’nde (DİGEM) düzenlenen etkinlikte çocuklar, hem eğlenceli aktivitelerle vakit geçirdi hem de duygu ve düşüncelerini Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a yazdıkları mektuplarla ifade etti.

Didim Belediyesi’nin, çocukların özgürce kendini ifade edebildiği, güvenle büyüdüğü ve sosyal hayata aktif katılabildiği bir kent oluşturma hedefi doğrultusundaki çalışmaları sürüyor. Didim Belediyesi’nin ev sahipliğinde DİGEM’de organize edilen programda çocuklar, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında haklarını ve kendilerini ifade etmenin yollarını oyunlarla iç içe öğrenme fırsatı buldu. Merkezin eğitici yaklaşımıyla hazırlanan interaktif soru-cevap bölümünde minikler hem eğlendi hem de günlük yaşamda karşılaştıkları durumları nasıl değerlendirebileceklerini öğrendi. Etkinliğin sonunda ise çocuklar, duygu ve düşüncelerini mektuplara dökerek Belediye Başkanı Hatice Gençay’a iletilmek üzere görevlilere teslim etti.