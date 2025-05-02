Aydın’ın Didim ilçesinde saha çalışmalarına devam eden belediye ekiplerinin son durağı Fevzipaşa Mahallesi odu.

Didim Belediyesi, ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda sahaya inen belediye ekiplerinin son durağı Fevzipaşa Mahallesi oldu. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması adına çalışma gerçekleştiren ekipler, mahallede yol yapım çalışması gerçekleştirdi. İlk etapta yol düzleme işlemi yapan ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan yollar vatandaşın hizmetine sunulacak.

Konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden yapılan paylaşımda "Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlaması adına Fevzipaşa Mahalle’mizde yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Didim’imizin her noktasında daha yaşanabilir bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.