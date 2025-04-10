Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği tarafından 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte otizmli çocuklar hünerlerini sergiledi.

Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün katkılarıyla Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği öncülüğünde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Didim Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Arslan ve eşi, CHP Didim İlçe Başkanı Aşkın Atlı, Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ekrem Kaçar, Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar derneği Başkanı Eda Demir, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Tuncer Kura, CHP’li bazı Didim Belediye meclis üyeleri ile özel bireyler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlamına yönelik konuşmayı Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Başkanı Eda Demir yaptı. Demir konuşmasında "Otizm spektrum bozukluğu doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk yıllarında fark edilen yaygın bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmli bireyler, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde zorluklar yaşarlar. Takıntılı davranışlar, sınırlı ilgi alanları, tekrarlayıcı hareketler, rutinlere aşırı bağlılık, farklı öğrenme şekilleri, oyun oynama şekillerinde farklılıklar ve sıra dışı ilgilerdir. Otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve desteklenmesinde neler yapıldığına şahitlik edebileceğimiz bir çocukluk gününü bizlere yaşatan ve biz çocuklarımızı destekleyerek bu yolculuğumuzda yanımızda olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından otizmli çocuklar piyano ve gitar çaldı, ardından şarkılar söyledi. Halk oyunları ekipleri gösterilerini sergilerken, etkinliğin sonunda otizmli bireyler ile ilçe protokolü ile aileleri toplu fotoğraf çektirdi.