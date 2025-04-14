Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilçede tarım faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla ’Zeytinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ni hayata geçirmeye hazırlanırken, proje kapsamında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aydın’ın Didim ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantı sırasında mahalle muhtarlarına sürdürülebilir tarımın önemi vurgulanırken müdürlük tarafından hayata geçirilmesi planlanan ’Zeytinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ anlatıldı. Öte yandan mevcut doğal kaynakların daha verimli kullanılabilmesi için geliştirilen yağmur suyu hasadı sistemi hakkında da bilgi verildi.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada projenin detaylarının mahalle muhtarlarıyla paylaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde uygulamaya koyacağımız ’Zeytinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi’ kapsamında muhtarlarımıza bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca Müdürlüğümüzde kurulu olan yağmur hasadı donanımı muhtarlarımıza anlatılmıştır"