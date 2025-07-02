Aydın’ın Didim ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkulu etkinliklerle kutlandı.

Altınkum Plajı’nda düzenlenen kutlamalara Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Deniz Albay Erkut Arslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler kapsamında ilçe protokolü, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait botla denize çelenk bırakarak şehit denizcilerimizi ve tüm deniz emekçilerini andı. Ardından vatandaşlar tur tekneleriyle deniz turuna çıkarılırken, su sporları, paraşüt, sürat tekneleri ve jet ski gösterileri vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Kutlamaların ardından açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Denizler bizim maviliğimiz, özgürlüğümüz, geleceğimizdir. Kabotaj hakkımız ise denizlerimiz üzerindeki bağımsızlığımızın simgesidir. Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı bu değerli hakkı gururla kutluyor; denizlerde emek veren tüm çalışanlarımızın bayramını yürekten selamlıyoruz. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.