Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 13 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Çeşitli suçlardan aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı Çeşitli suçlardan aranan şahıslar jandarmadan kaçamadı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı GKİT unsurları göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, 1 organizatör ve 13 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca 1 otomobil ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör hakkında başlatılan adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: İHA