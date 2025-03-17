İlçedeki sahillerde temizlik çalışması gerçekleştiren Didim Belediyesi, vatandaşlara yaptığı çağrıda "Çöplerimizi yere değil, ait olduğu çöp kutusuna atalım" ifadelerine yer verdi.

Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki temizlik ve bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede sahillerin temizliğini de ihmal etmeyen ekipler, Altınkum sahil hattında temizlik çalışması yaptı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren sahil boyunca çöpleri temizleyen ekipler, sahillerin güzelliğini korumaya devam ederken, Didim Belediyesi yaptığı paylaşımla vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Doğaya saygının önemine dikkat çeken Didim Belediyesi vatandaşlara yaptığı çağrıda "Didim sahillerinde her şey yolunda. Altınkum sahil hattımızı titizlikle temizliyor, güzelliğini koruyoruz. Çöplerimizi yere değil, ait olduğu çöp kutusuna atalım. Doğaya saygı en güzel mirastır" ifadelerine yer verdi.