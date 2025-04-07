Aydın’ın Didim ilçesinde belediye ekipleri sahillerden mahalle aralarına kadar geniş bir alanda temizlik gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi ekipleri özellikle sahil şeritlerinde ve yoğun olarak kullanılan park alanlarında detaylı temizlik yaparken, mahalle aralarına kadar her ilçenin her noktasında temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçenin daha temiz bir görünüme kavuşmasına ve çevre bilincinin artmasına katkı sağlayan çalışmalar vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılanıyor.

Didim Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Didim’in her köşesi tertemiz! Temiz bir çevre için Didim genelinde kapsamlı mıntıka temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Parklardan kaldırımlara, sahil bantlarından mahalle aralarına kadar ilçemizin dört bir yanında temizlik ekiplerimizle sahadaydık. Didim’i birlikte güzelleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.