Aydın’ın Didim ilçesinde Akköy Mahallesi’nde her Pazar kurulmaya başlanan yerel pazara vatandaşlar ilgi göstermeye başladı.

Didim Belediyesi tarafından Akköy Mahallesi’nde düzenlenen Ege Lezzetleri Festivali binlerce kişiyi ağırlarken, festivalin ardından mahalledeki yerel üretici pazarı her hafta misafirlerini ağırlamaya başladı.

Didim Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Doğal ürünler, samimi sohbetler, köy havası. Akköy Yerel Pazarı ilk haftasında sizleri bekliyor. Her biri yerli üreticilerimizden, dalından sofranıza gelen taptaze sebzeler, el emeği ürünler, yöresel tatlar ve daha fazlası bu pazarda buluşuyor. Doğayı, üretimi ve yerel dayanışmayı desteklemek için siz de bu hafta Akköy’e uğrayın" denildi.