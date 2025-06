Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" Dicle İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde yapılan bir dizi etkinlik ve sergi açılışıyla kutlandı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kutlama programı, Dicle HEM’de saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Dicle Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Sabır, bilgiyle hayatı güzelleştiren, öğrenmeyi bir yaşam biçimi haline getiren bireylerin ve toplumların değerini vurgulamak amacıyla bir araya gelmiş bulunmakta olduğunu söyledi. Sabır, "Bu hafta, her bireyin öğrenme hakkının var olduğunu; yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi fark etmeksizin herkesin bilgiye ulaşabileceğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Öğrenmenin yaşı, zamanı, kalıbı yoktur; çünkü biz biliyoruz ki öğrenen birey, güçlü bireydir; öğrenen toplum ise kalkınan toplumdur. Dicle Halk Eğitimi Merkezi olarak, toplumun her kesimine dokunmayı ilke edindik. Kadınlarımız için özgüven, gençlerimiz için meslek, çocuklarımız için rol model, yaş almış bireylerimiz için ikinci bir bahar olmaya çalıştık. Her bir kursumuzda; umut yeşerdi, yetenek filizlendi, üretim hayat buldu" dedi.

Programda, kurslarla ilgili hazırlanan sinevizyon gösterisinin sunumu yapıldı. Bağlama ve gitar kurslarının hazırladıkları etkinlikler gerçekleştirildi. Mardin yöresine ait Reyhani Oyunu oynandı. Giyim bölümü usta öğretici ve öğrencileri tarafından hazırlanan ürünlerin defilesi ve Türk Halk Oyunları gösterileri yapıldı. Daha sonra Dicle Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticileri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ve el emeği ürünlerinin de görücüye çıktığı serginin açılışı gerçekleşti.