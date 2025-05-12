Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen kazada, oğlunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Güneyyaka Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (51) ile yolcu konumundaki annesi Feriştah Öztürk (75) 09 PC 865 plakalı traktörleri ile tarlalarına gitmek üzere yola çıktı. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan anne Öztürk’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Traktör sürücüsü E.Ö. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.