Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yağmur nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu çam ağacı insanların ve araçların geçtiği yol üzerine devrildi. Olayda, saniyeler önce ağacın altından geçen 2 vatandaş tehlikeyi kıl payı atlattı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Eski Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir çam ağacı, etkili olan yağmur sonrası toprağın yumuşamasıyla birlikte bir anda yola devrildi. Devrilen ağaç, yayaların ve araçların geçtiği caddeye doğru yıkıldı.

2 vatandaş ağaç altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

O sırada saniyeler önce 2 vatandaş ile bir 3 tekerli elektrikli bisiklet sürücüsü, ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin ve bisikletin geçmesinin hemen ardından ağacın büyük bir gürültüyle yola devrildiği görülüyor. İhbar üzerine bölgeye gelen Yalvaç Belediyesi ekipleri, yolu kapatan çam ağacını kısa sürede bulunduğu yerden kaldırarak caddeyi tekrar ulaşıma açtı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, vatandaşlar büyük bir tehlikeyi ucuz atlattı.