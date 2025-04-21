Devrek’te Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sergi açılışı davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Mesleki Teknik Eğitim Politika belgesince okul tarafından düzenlenen alan ve dalların tanıtımının yapıldığı sergi ve yiyecek stantları davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Okul Yönetimi ve Okul Aile Birliğinin katkılarıyla Devrek Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen etkinlikte Muhasebe ve Finansman Alanı, Aşçılık, Bilişim Teknolojileri, Elektrik ve Elektronik, Moda Tasarım, Tesisat ve Mobilya Bölümleri davetliler tarafından büyük ilgi ile karşılandı.

Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice ile diğer protokol üyelerinin açılışını gerçekleştirdiği sergi ve yiyecek içecek stantları gün boyunca açık olacak.