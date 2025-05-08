Devrek’te düzenlenen Anneler Günü için düzenlenen alışveriş festivali vatandaşların ilgisini görüyor.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde düzenlenen ve Devrek Belediyesi ile Devrek Ticaret Sanayi Odasının ortaklaşa organize ettikleri alışveriş festivali vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Cumhuriyet Alanında kurulan Belediyesi ile Devrek Ticaret Sanayi Odasının Kadın Girişimciler Kurulunu tarafından hayata geçirilen Anneler Günü Alışveriş Festivali davetliler tarafından yakın ilgi görürken, bayanların kendi ürettikleri el emeği göz nuru el işleri ile diğer ürünler stantlara gelen misafirler tarafından yakın ilgi görüyor.

Toplamda 5 standın yer aldığı ve 22 kadın girişimcinin bulunduğu festival üç gün süreyle vatandaşlara hizmet verecek.