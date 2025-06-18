Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsisi gerçekleştirilen 29 yatırımcının yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazandığını söyledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, 29 yatırımcıya yer tahsisi yapılan Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yaptığı açıklamada, yatırımcılarının tamamının hibe desteği amaya hak kazandığını duyurdu. Alınan destekler sayesinde yatırımcıların yapacakları yatırımlarla ilçenin kalkınmasına büyük bir katkı sağlanacağını ifade eden Altıkulaç, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yaşanan ilerlemenin istihdama da önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayan Altıkulaç, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında, Devrekani Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan ve tahsisini gerçekleştirdiğimiz 29 yatırımcımızın tamamı, devletimizden yüzde 50 hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Bu önemli gelişmenin mutluluğunu ve gururunu Devrekani Belediye Başkanı olarak sizlerle paylaşmaktan büyük onur duyuyorum. İlçemizin tarım ve hayvancılıkta daha güçlü bir geleceğe ilerlemesi adına atılan bu adım, hem istihdam hem de kalkınma açısından büyük bir değere sahiptir. Bu sürece verdikleri büyük desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, AK Parti Kastamonu milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe başkanımıza ve emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Devrekanmiz için çalışmaya, üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz" dedi.