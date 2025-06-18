Bandırmaspor’da yaklaşan genel kurul öncesi Murat Karakoyun başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Karakoyun, sadece sportif başarı için değil, zor zamanlarda da sorumluluk üstlenmek amacıyla bu yola çıktıklarını belirterek, "Biz bu yola yalnızca başarıya ortak olmak için değil; zor zamanlarda omuz omuza vermek, sıkıntılı günlerde bu büyük camianın yükünü paylaşmak için çıktık. Bandırmaspor’u asla yarı yolda bırakmayacağız. Elimizi değil, yüreğimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.

Karakoyun, yeni dönemde kenetlenen bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerinin altını çizerek, "Bandırmaspor’u hak ettiği yere taşımak için sorumluluk almaya hazırız. Amacımız gerçek başarıyı, birlik ve beraberlikle inşa etmek olacak" dedi. Adaylık sürecinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ve Bandırmaspor Onursal Başkanı Onur Göçmez’in de desteğini alan Murat Karakoyun, genel kurul öncesinde camianın önemli kesimlerinden de güçlü bir destekle yola çıkıyor.

21 Haziran’da yapılacak genel kurulda Bandırmaspor’un yeni başkanı ve yönetimi belirlenecek.