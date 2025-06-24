Afyonkarahisar Sandıklı Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen ön çapraz bağ ameliyatı, uygulanan özel teknik sayesinde ulusal düzeyde dikkat çekti. Genellikle diz çevresindeki kasların kullanıldığı bu tür ameliyatlarda, bu kez ayak bileğinden alınan Peroneus Longus kası kullanılarak ön çapraz bağ ve menisküs onarımı kapalı (artroskopik) yöntemle başarıyla tamamlandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Umut Can Duvarcı, yöntemin detaylarını şu şekilde anlattı:

"Travma sonrası dizinde boşa çıkma ve ağrı şikayetleriyle başvuran 37 yaşındaki hastamızda, ön çapraz bağ yırtığına eşlik eden menisküs hasarı tespit ettik. Türkiye’de henüz yeni yeni uygulanmaya başlanan, literatürde güvenilirliği kanıtlanmış bir yöntemle, Peroneus Longus tendonunu kullanarak kapalı şekilde hem ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunu hem de menisküs tamirini gerçekleştirdik. Bu yöntemle hastanın diz stabilitesini sağlarken, ayak bileğinde herhangi bir fonksiyon kaybı yaşanmamaktadır."

Bu özel ameliyatın, Sandıklı Devlet Hastanesi’nde başarıyla uygulanarak bölge halkı için ileri düzey ortopedik cerrahilerin yerinde ve etkin yapılabileceğini bir kez daha göstermiş oldu.