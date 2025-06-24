Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen masal dinletileri, 3-9 yaş arası çocukları renkli ve eğlenceli bir yolculuğa çıkardı. Çocuk Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinlik büyük ilgi gördü.

Esenyurt Belediyesi, geleneksel sözlü anlatı kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlediği masal dinletileriyle minik misafirlerini masalların büyülü dünyasına konuk etti. Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi’nde gerçekleşen etkinliklere 3-9 yaş arası çok sayıda çocuk katıldı. Etkinlik boyunca çocuklar, eğitmenler tarafından anlatılan masallarla hayal dünyalarının kapılarını aralarken hem eğlendi hem de kültürel değerler hakkında bilgi sahibi oldu. Renkli anlatımlar, canlandırmalar ve eğlenceli sorularla interaktif hale gelen masal dinletileri minikler tarafından büyük beğeni topladı. Aileler de çocuklarının keyifli vakit geçirmesinden memnuniyet duyarken, bu tür kültürel etkinliklerin çocukların kişisel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını ifade etti. Esenyurt Belediyesi yetkilileri ise geleneksel anlatı kültürünün yeni nesillere aktarılması için benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. Etkinlik sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek gün hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirildi.

"Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız masal anlatın"

Masal Anlatıcısı Özge Bol, masalın çocukların hayal gücü üzerindeki etkilerine değinerek şöyle konuştu; "Albert Einstein’ın bir sözü var: "Çocuklarınızın zeki olmasını istiyorsanız onlara masal anlatın. Daha zeki olmalarını istiyorsanız daha çok masal anlatın." Bu söz günümüzde çok daha anlamlı geliyor. Çünkü hazır görüntülerin hızla aktığı bir dünyada, biz çocukların anlatılanları hayal güçleriyle zihninde canlandırmalarını bekliyoruz. Masalları müziklerle süslüyor, günümüze uyarlıyor ve Anadolu masallarının içindeki değerleri, dersleri çocuklarımıza aktarıyoruz."

"Kötüler her zaman kaybeder, iyiler kazanır"

Arkadaşları ile birlikte masal dinlemeye gelen Ege Darik ise etkinlikten çok hoşnut kaldığını ifade ederek şöyle konuştu; "Burası gerçekten insanın içine huzur doluyor. Abla çok güzel anlattı. Masalları çok dikkatle dinledim. Gerçekten çok güzeldi. Çok sevindim buraya geldiğime. Masalın ana fikri ise bana göre şöyle; Bir dev var, sürekli kıza kötü şeyler söylüyor. Ama kız bunları takmıyor. Sonra bir insan geliyor, kıza "Sen çok güzel kokuyorsun, çok güzel bir insansın" diyor. Kız da mutlu oluyor ve aslında kötü olmadığını, güzel bir insan olduğunu anlıyor. Bu yüzden masalın ana fikri bence şu: Kötüler her zaman kaybeder, iyiler kazanır."