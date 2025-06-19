Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde uzman hekimlere "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı" semineri verildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, organ bağışı sürecinde kritik rol oynayan sağlık profesyonellerine yönelik önemli bir eğitime ev sahipliği yaptı. Afyon İl Sağlık Müdürlüğü ile Antalya Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) iş birliğinde düzenlenen "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımı Uzman Hekim Eğitimleri - I" hastane konferans salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim programı, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet İlker Çınar’ın açılış konuşmasıyla başladı. Programın ilk sunumunu Antalya BKM Sorumlu Hekimi Dr. Gözde Özge Ertunç gerçekleştirdi. "Bölge Koordinasyon Merkezi (BKM) İşleyişi" başlıklı sunumda organ ve doku nakil süreçlerinde merkezin rolü detaylarıyla anlatıldı.

Antalya BKM ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu eğitimlerin, altı ili kapsayan bölge genelinde sağlık hizmet kalitesini ve organ bağışı konusundaki farkındalığı artırması amaçlanıyor.